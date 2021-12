Trânsito da capital apresenta vários pontos de lentidão

O trânsito segue com vários pontos de lentidão por conta da chuva e do fluxo de carros pelas principais avenidas da capital, na manhã desta quinta-feira, 18.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), as avenidas Oscar Pontes, San Martin, Antônio Carlos Magalhães e Jequitaia são as vias com maior dificuldade para os veículos trafegarem.

O leitor do Portal A Tarde, Luciano Diniz, informou que por volta das 10h, a avenida Tancredo Neves estava com o trânsito travado na altura do Hospital Sarah Kubitschek.

