O trânsito continua lento na Av. Bonocô no início da tarde desta sexta-feira, 23, em Salvador. Um acidente envolvendo um caminhão e uma moto, no sentido Aquidabã, está bloqueando uma das vias, o que obriga os motoristas a reduzirem a velocidade, causando lentidão no local.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), ninguém ficou ferido. Durante a manhã, um acidente na mesma avenida deixou o trânsito congestioando até às 11h. Uma carreta ficou atravessada na via, sentido Centro, após o pneu estourar e levar o motorista a bater no canteiro central.

Segundo a Transalvador, ainda durante a manhã, outro acidente travou o fluxo de veículos na região do bairro de Amaralina, sentido Rio Vermelho. Uma kombi capotou e deixou duas pessoas feridas. O veículo levava alimentos para o café da manhã de operários. As vítimas foram socorridas pelo Samu para um hospital da região e o veículo foi retirado do local por volta das 10h, e o trânsito já foi normalizado no local. Foram registrados 10 acidentes, com oito feridos, nas últimas 24 horas.

