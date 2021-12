Trânsito continua interditado na Av. Contorno

O trânsito na Avenida Contorno continua interditado neste sábado, 27, por conta do mau tempo. Técnicos recomendaram que o tráfego na via seja bloqueado sempre que chover forte na cidade para evitar novos deslizamentos. A situação acontece desde que uma encosta da Avenida deslizou no último dia 16 de junho.

Por conta do bloqueio, na via sentido Comércio, a pista oposta está dividida em mão-dupla para quem vai para o Comércio ou para Canela. Diante da situação, a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) recomenda que os motoristas evitem trafegar na região.

Não há previsão para normalizar o fluxo de veículos no local.

