Trânsito congestionado na Paralela sentido Rodoviária

Os motoristas que trafegam na Avenida Paralela, sentido rodoviária, enfrentam congestionamento desde o início da manhã. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), um carro quebrou na descida do Saboeiro, mas já foi retirado. O tráfego continua complicado, por conta do fluxo de veículos e buracos nas imediações do Condomínio Amazonas.

adblock ativo