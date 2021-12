Trânsito congestionado na entrada do Vale do Ogunjá

O trânsito, no inicio da tarde desta quinta-feira, 27, na avenida Bonocô está engarrafado a partir da entrada do Vale do Ogunjá. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o congestionamento segue até a Perine da Vasco da Gama.

De acordo com o órgão, o motivo do trânsito travado na região ainda é desconhecido. Uma viatura da Transalvador já foi deslocada para o local.

Lento em toda extensão da avenida Vasco da Gama, sentido Dique. Viatura deslocada para saber o motivo da retenção. pic.twitter.com/dh239ziGlV — Transalvador (@Transalvador1) April 27, 2017

Operação Moeda

Uma Operação Moeda - comboio de carros que transportam moedas - deixou o tráfego travado também na avenida Paralela no início desta tarde. Policiais realizaram bloqueios ao logo da avenida para a passagem dos carros.

Conforme a Transalvador o tráfego já flui sem retenções.

adblock ativo