Trânsito congestionado em algumas vias de Salvador

Os motoristas enfrentam trânsito lento em algumas vias da cidade na manhã desta terça-feira (21). Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o Largo Dois de Julho, a Estrada das Barreiras, no bairro do Cabula, e a via exclusiva de ônibus do Iguatemi - LIP estão com maior fluxo de veículos.



Neste momento, as avenidas Bonocô, ACM, Paralela fluem sem maiores complicações. O mesmo acontece na Orla da capital.

Até o momento foi registrado pela Transalvador um acidente com um ferido.

adblock ativo