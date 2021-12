Trânsito congestionado e alagamentos neste domingo

O trânsito na cidade está com alguns congestionamentos nesta manhã, 3, por conta da chuvarada que vem caindo desde a madrugada. Há pontos de alagamentos no Dique do Tororó, congestionamento na Ladeira da Cruz da Redenção, Rua Silveira Martins e em frente ao Hospital Roberto Santos (Cabula).

O congestionamento nas localidades do Cabula, segundo a Superitendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), carros estão estacionando em locais indevidos e congestionando o trânsito. Os motoristas no local são, em maioria, prestadores do vestibular da Faculdade Baiana de Medicina e Saúde Pública.

