Trânsito complica mais no horário de pico por conta da chuva

Chuva e horário de pico deixam o trânsito de Salvador lento, no fim da tarde desta quinta-feira, 14. De acordo com a Superintendência de Transito de Salvador (Transalvador) as principais vias da cidade já apresentam lentidão.

A pior situação, por volta das 17h20, se encontrava na Av. ACM sentido Paralela, passando pela LIP. O trânsito está congestionado desde o Corpo de Bombeiros e segue até a altura do Shopping Paralela. Também na Av. ACM, mas no sentido Lucaia o motorista encontra retenção no trânsito.

Outros pontos de lentidão também são encontrados na Av. Paralela, na altura do bairro do Imbuí, nos dois sentidos e na altura da Faculdade Jorge Amado.

A Transalavdor informa ainda que a Orla também apresenta lentidão.

A chuva deve continuar durante todo o fim de semana segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, que prevê o tempo nublado e parcialmente nublado com chuva isolada até a segunda-feira, 18.

