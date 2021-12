Trânsito apresenta lentidão nas principais vias de Salvador

Os motoristas encontram trânsito complicado nas principais vias de Salvador no início da noite desta quinta-feira, 2. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), há pontos de congestionamento nos dois sentidos da Avenida Paralela, além da região do Iguatemi.

As avenidas ACM e Tancredo Neves, além da Rótula do Abacaxi também apresentam retenções e trânsito intenso. Até o momento, o órgão de trânsito registrou três acidentes com três feridos na capital baiana.

O Google passou a monitorar o trânsito em Salvador e a situação em algumas avenidas pode ser visualizada em tempo real:

Veja no MapsGL do Google a situação nas principais vias

