Trânsito apresenta lentidão nas principais vias

Em razão do aumento do fluxo de veículos no início da noite, a volta para casa está complicada nesta sexta-feira, 25. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), as principais avenidas da cidade estão com o trânsito intenso, principalmente as vias que dão acesso à região do Iguatemi.

As avenidas Tancredo Neves, ACM e a região Rio Vermelho, sentido Lucaia, apresentam retenções. A Av. Bonocô também está com o tráfego congestionado nos dois sentidos da via.

Na Paralela (sentido aeroporto e Iguatemi) o tráfego segue consgestionado, assim como a Av. Octávio Mangabeira (sentido orla), na região da Pituba. No Dique do Tororó, Ondina e Largo do Tanque também estão sem fluidez no trânsito.

adblock ativo