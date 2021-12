Transalvador volta a interditar Contorno sentido Canela

O fluxo de veículos na Avenida Lafayete Coutinho (Contorno), sentido Vale do Canela, voltou a ser interditado nesta quarta-feira, 19. A via tinha sido liberada nesta manhã, mas foi novamente bloqueada, já que a terra voltou a deslizar no local, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador).

O trânsito está liberado apenas no sentido Comércio, na altura do restaurante Amado. A opção de tráfego, para quem segue para o Canela, é o Túnel Américo Simas e a Ladeira da Montanha.

O fluxo na Contorno foi afetado após um deslizamento de terra neste domingo, 16.

adblock ativo