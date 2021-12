Transalvador vai multar micro-ônibus que bloquearam o trânsito em manifestação

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) afirmou que vai multar todos os veículos que obstruíram o trânsito na manhã desta segunda-feira, 26, durante a manifestação dos motoristas do Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec), na Avenida ACM, em Salvador.

O grupo protestou para reivindicar a integração dos veículos da Stec com os demais sistemas de transporte público da capital baiana.

Restringir ou interromper, de forma deliberada, a circulação em uma via sem autorização é uma infração considerada gravíssima. Multa, de R$ 293,47, pode ainda ser agravada em 20 vezes, totalizando R$ 5.869,40.

Manifestação

Dezenas de coletivos ficaram 7 horas parados nos dois semáforos da altura do Shopping da Bahia, dificultando a passagem dos veículos. O grupo protestou para reivindicar a integração dos veículos da Stec com os demais sistemas de transporte público da capital baiana.

Por conta do protesto, o trânsito ficou completamente congestionado em diferentes regiões da cidade, como a Rótula do Abacaxi, Lucaia, BR-324 e as avenidas Bonocô e Luís Eduardo Magalhães, sentido Retiro. O porta-voz da categoria ainda ressaltou que nenhum coletivo irá circular nesta segunda, 26.

Representantes da categoria vão se reunir nesta terça-feira, 27, com o prefeito ACM Neto, que determinou a abertura de processo administrativo para apurar a responsabilidade de representantes na manifestação, isto pode resultar em cassação de permissões e intervir no sistema.

