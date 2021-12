Transalvador vai desafogar Tancredo Neves

O trânsito na Avenida Tancredo Neves sofrerá mudanças daqui a quatro semana. Ao total, 80 coletivos por hora deixarão de circular no local, que é a via de maior circulação de linhas de ônibus de Salvador. Segundo o subsecretário da Secretaria de Urbanismo e Transporte (Semut), Orlando Santos, a medida deverá desafogar a avenida.

"Conseguimos racionalizar o itinerário para usar vias internas da Tancredo Neves. A gente vai conseguir reduzir o fluxo de ônibus pela avenida, retirando dela ônibus que só usavam a via como passagem, sem parar em nenhum ponto", explicou Santos.

Alameda

De acordo com informações da Transalvador, todos os ônibus que vêm da região do Iguatemi pela Rua Marcos Freire não passarão mais pela avenida Tancredo Neves. Os ônibus passarão pela alameda Salvador, antes de entrar na rua do Hospital Sarah Kubitschek.

As alterações são parte do pacote de medidas anunciadas pelo prefeito ACM Neto (DEM), em maio, para melhorar o trânsito de Salvador.

Rua Chile

A Rua Chile teve o sentido invertido no trecho compreendido entre a Rua Padre Vieira e a Praça Municipal a partir deste sábado, 27. Quem sair da Piedade com destino ao Pelourinho, por exemplo, vai ter que mudar o trajeto a partir da Praça Castro Alves. O retorno vai ser pela Rua da Ajuda.

Outras ruas que terão o sentido invertido são Rua da Misericórdia, Praça da Sé, Praça Municipal, Rua do Saldanha (trecho compreendido entre Largo do Terreiro de Jesus e a Rua Guedes de Brito), Rua Guedes de Brito (trecho compreendido entre a Rua do Saldanha e a Rua José Gonçalves) e as ruas José Gonçalves, da Ajuda e Padre Vieira (trecho compreendido entre a Rua da Ajuda e a Rua Chile).

