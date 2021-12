Transalvador testa mudança na Av. Tancredo Neves

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) está testando uma alteração no fluxo de ônibus na Avenida Tancredo Neves nesta sexta-feira, 19. A ideia é desviar os veículos que vêm da via exclusiva para uma marginal à Av. Tancredo Neves, saindo na altura da Tok Stok. Os ônibus que vêem do Iguatemi continuariam acessando a pista principal, já que param no ponto do jornal A TARDE.

O objetivo é diminuir o fluxo de ônibus nesta via e evitar o cruzamento da pista. De acordo com a sala de rádio da Transalvador, não há previsão para finalizar o teste, nem para aplicação definitiva, caso seja confirmada a viabilidade da ação.

adblock ativo