Transalvador suspende faixa exclusiva para ônibus

No segundo dia de travamento do trânsito nas principais vias da capital por conta da implantação da faixa exclusiva para ônibus, a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) decidiu suspender a operação nas avenidas Juracy Magalhães Jr. e ACM.

Em nota à imprensa, o superintendente Fabrizzio Muller informou que a medida se fez necessária após a avaliação da dificuldade de operacionalização da faixa devido aos efeitos de retardamento no trânsito da região causado pelas obras do complexo de viadutos do Imbuí.

"São obras de suma importância para a cidade, que vão contribuir bastante para melhorar a mobilidade urbana quando estiverem prontas. Hoje, no entanto, no estágio em que se encontram, causam maior lentidão na avenida Paralela, impactando a LIP (Ligação Iguatemi-Paralela) e, por conseguinte, a região do Iguatemi, provocando o enfileiramento de muitos ônibus, o que impossibilita a operação da faixa exclusiva", explica Fabrizzio.

O superintendente ainda explica que a reativação da faixa exclusiva para ônibus nas avenidas Juracy Magalhães Jr. e ACM será reavaliada pela Transalvador logo que sejam concluídas as obras do complexo de viadutos do Imbuí.

Dia de caos

O segundo dia de implantação das faixas de trânsito para ônibus foi marcado por longos congestionamentos e reclamações da população nas redes sociais.

Desde o início da manhã desta terça-feira, 19, a fiscalização nas faixas exclusivas das avenidas ACM e Vasco da Gama já era presente, obrigando os motoristas a cumprirem a determinação, que, num primeiro momento, tinha caráter educativo.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), por conta da medida, os motoristas enfrentaram congestionamento nas avenidas Paralela (sentido rodoviária), ACM, Lucaia e Tancredo Neves.

Leitores do Portal A TARDE, no entanto, relataram que os transtornos no trânsito chegaram até o bairro de Ondina.

"Este erro já foi cometido antes, e a prefeitura insiste nesta bobagem", escreveu o leitor José Carlos Santos Vieira Graddi no Portal A TARDE, referindo-se à tentativa anterior de se criarem as vias exclusivas, durante a gestão de João Henrique.

Para ele, "a faixa exclusiva aprisiona os ônibus, que, por sua vez, bloqueiam as saídas e retornos, piorando ainda mais o trânsito de Salvador".

Internautas também utilizaram as redes sociais para reclamar dos engarrafamentos na cidade. Os relatos dão conta de que o problema atingia o tráfego em quase toda a cidade.

A ação na ACM e na Vasco da Gama começou na segunda, 18, quando também afetou o tráfego, principalmente à noite. A fiscalização educativa tinha como objetivo fazer com que os ônibus rodassem apenas pelas vias exclusivas e os demais veículos não as utilizassem.

