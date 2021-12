Transalvador retoma blitz e amplia fiscalização

A partir da próxima segunda-feira (7), viaturas da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) estarão em pontos estratégicos para intensificar a operação para tirar de circulação motoristas dirigindo sob efeito do álcool. É o que garante o novo superintendente, Fabrizio Muller, que assumiu a diretoria do órgão na última quinta-feira (2), anunciado pelo novo secretário de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia.

Muller destacou que apesar do número reduzido de viaturas, a Transalvador fará o possível para barrar condutores de veículos que estiverem com álcool no sangue, o que será constatado com o teste do bafômetro. Por motivos óbvios, os locais de fiscalização não foram divulgados e se estenderão em diversos pontos da cidade.

"O trabalho vai ser intensificado e mesmo com número reduzido de viaturas continuaremos fazendo o máximo para conseguir êxito na operação. Montaremos locais estratégicos de fiscalização visando combater não só a alcoolemia, para verificar a quantidade de álcool no sangue dos motoristas, mas outras irregularidades", afirmou.

Blitz no fim de semana - A Transalvador iniciou uma série de trabalhos para disciplinar o trânsito na Orla e reprimir o estacionamento irregular neste final de semana. A ordem foi ampliar a fiscalização entre o Cristo e o Porto da Barra, sinalizando para que motoristas não estacionassem os veículos na via principal ou em cima das calçadas.

Desde às 5h de sábado carros estacionados na orla, na calçada ou em jardins foram notificados, multados e, em alguns casos, removidos. "Tivemos um saldo extremamente positivo na operação e a orla da Barra está livre de carros estacionados em locais irregulares. O melhor é que o pessoal agora está colaborando e evitando estacionar veículos em cima do passeio", completou Muller.

No sábado foram notificados 46 veículos e, até as 14h, do domingo, outros 14, totalizando 60 notificações . Por conta do estacionamento irregular, 10 desses automóveis foram removidos pela Transalvador para desafogar o trânsito na região.

O superintendente alerta que não será tolerado o estacionamento nas áreas proibidas, principalmente sobre as calçadas. Segundo a Transalvador, equipes com guinchos estarão de prontidão para fazer o reboque dos veículos que insistirem em desrespeitar as normas do trânsito.

