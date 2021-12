Transalvador remove carreta que travou trânsito na Bonocô

Equipes da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) removeram por volta das 9 horas desta sexta-feira, 8, uma carreta quebrada na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), embaixo do viaduto da Pitangueira, que travou o trânsito no local no início da manhã, com reflexos nas demais vias de Salvador.

O veículo estava atravessado na via e impediu a passagem de outros carros. Por conta da ocorrência, os motoristas ainda enfrentam um trânsito lento na região, sentido Centro. A carreta foi apreendida e recolhida ao pátio da Transalvador por apresentar pneus sem condição de trafegabilidade, como constataram os técnicos do órgão.

O engarrafamento afetou o trânsito na Rodoviária, ACM e Acesso Norte sentido Bonocô. De acordo Transalvador, a opção para quem prefere evitar passagem pela localidade e sai da Rodoviária, sentido Bonocô, é seguir pela Sete Portas para chegar no Centro da cidade. Já quem está na BR-324 e quer acessar a Bonocô pode desviar pelo Retiro, evitando o Acesso Norte.

