Transalvador remove 46 veículos no Itaigara

Os motoristas que circulam pelo bairro do Itaigara, em Salvador, ficarão mais atentos às placas de "Proibido Estacionar" após a atuação da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), que nas últimas duas semanas removeu 46 veículos para o pátio do órgão, localizado no Vale dos Barris.

Somente no Itaigara, foram realizadas 467 abordagens, sendo 385 condutores autuados por algum tipo de irregularidade. De acordo com o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, a fiscalização deve permanecer em outros bairros da capital baiana, inibindo o estacionamento em locais proibidos.

adblock ativo