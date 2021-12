Transalvador registra queda no número de multas de trânsito

Um levantamento divulgado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) revelvou que as multas de trânsito seguem em queda na capital baiana. Em abril, as infrações caíram 26% em comparação ao mesmo período do ano passado. Em números exatos, foram 71.813 autuações em 2017, contra 53.281 em 2018.

Segundo Fabrizzio Muller, superintendente da Transalvador, a queda nos números é devido ao permanente trabalho de fiscalização, que tem contribuído para a conscientização dos condutores.

“A fiscalização é sem dúvida um instrumento eficaz de educação e redução das infrações. Tanto que já alcançamos uma redução de 51% nas mortes em função de acidentes entre 2012 e 2017, fruto de uma conscientização e disciplinaridade trânsito”, avaliou o superintendente, por meio de nota do órgão.

Ranking

Em 2016, a Transalvador emitiu 953.195 notificações. Em 2017, foram 857.075. Já em 2018, no primeiro quadrimestre, a campeã de registros continuou sendo transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%, mas teve redução de cerca de 7%, de 160.916 notificações para 149.127, quando comparado com o mesmo período de 2017.

A segunda infração mais notificada, transitar em faixa exclusiva para ônibus, teve queda de 50,7%, de 26.364 no primeiro quadrimestre de 2017 para 12.974 registros este ano.

Para a Transalvador, os condutores estão respeitando mais as leis e, com isso, estão causando menos acidentes ou infrações no trânsito.

