Transalvador registra congestionamentos provocados pelo Enem

O trânsito está complicado, na manhã deste sábado, 24, em algumas vias de Salvador por causa da chegada dos estudantes aos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O excesso de veículos causou congestionamentos nas avenidas San Martin, Joana Angélica, Juracy Magalhães e Paralela e na região do Cabula, segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

O ponto de lentidão na Juracy Magalhães começa em frente à Ceasa do Rio Vermelho e segue até a chamada rótula da Coca-Cola (confluência da rua Conselheiro Pedro Luiz com as avenidas Anita Garibaldi e Vasco da Gama).

Na Paralela, o congestionamento começa no Bairro da Paz e segue até o Parque de Exposições. Já no bairro do Cabula, da rua Silveira Martins até o retorno na avenida Luís Viana, os motoristas enfrentam lentidão.

