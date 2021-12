Transalvador recomenda que motorista evite o Rio Vermelho

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) emitiu uma nota por volta das 17h30 desta quinta-feira, 11, alertando aos motoristas que evitem trafegar no bairro do Rio Vermelho.

Um hotel da região está sendo utilizado para a realização do 5º Congresso do Partido dos Trabalhadores (PT) e manifestantes realizam atos contra e a favor do governo Dilma, desde 15h. De acordo com o comunicado da Transalvador, equipes estão no local para monitorar o trânsito e fazer as intervenções necessárias.

Também foi realizado bloqueio em um dos retornos da Praça Brigadeiro Faria Rocha, para não por em risco a segurança dos manifestantes.

