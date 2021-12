Transalvador reativa faixa solidária na orla a partir de 2ª

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) informou que vai reativar a faixa solidária na orla da capital baiana a partir da próxima segunda-feira, 3. A faixa, que estava suspensa desde dezembro, funciona entre o Sesc--Piatã e o antigo clube do Bahia, na Boca do Rio.

A faixa é uma via adicional, que pode ser utilizada apenas por veículos particulares com duas pessoas ou mais, das 6h às 8h.

A via tinha sido suspensa no final do ano passado porque, segundo a Transalvador, o volume de veículos circulando pela cidade havia diminuído, sobretudo por conta das férias escolares.

A reativação da faixa, conforme o órgão de trânsito, aumentará a fluidez do trânsito a partir de segunda, quando tem início o ano letivo.

Faixa

A faixa solidária foi implantada em agosto. De a Transalvador, o objetivo é estimular as caronas e diminuir o congestionamento na região.

Para viabilizar a criação da via, foram abertos dois desvios no canteiro central da orla para facilitar o acesso de veículos à nova faixa, na contramão.

O desvio de entrada foi feito em frente ao Sesc, e o de saída, em frente ao Instituto Municipal de Educação Professor José Arapiraca (Imeja), após o antigo clube do Bahia (Boca do Rio).

Os ônibus coletivos não têm acesso à faixa.

adblock ativo