Transalvador realiza teste com novo radar móvel

Nesta quarta-feira, 20, às 13h30, a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) vai realizar o primeiro teste com novos radares móveis, no viaduto dos Reis Católicos, no Vale do Canela, em Salvador. Os equipamentos serão adquiridos pelo órgão e serão colocados nas principais vias da capital com o objetivo de inibir o excesso de velocidade dos motoristas.



De acordo com o superintendente Fabrizzio Muller, a experiência positiva da Polícia Rodoviária Federal e da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, que tem seis unidades em uso, o levou a escolher esse tipo de equipamento. "Vamos atuar incisivamente no controle da velocidade e, como outras experiências já mostraram, vamos reduzir o número de acidentes na cidade", declarou.

