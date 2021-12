Transalvador proíbe estacionamento na Av. Vasco da Gama

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) anunciou nesta quarta-feira, 6, mais uma área que deve ter o trânsito reordenado na cidade. Segundo o órgão, será proibido o estacionamento dos dois sentidos da Avenida Vasco da Gama.

A medida entra em vigor na segunda-feira, 11, conforme a Transalvador. A partir desta quinta, 7, até o domingo, 10, o órgão intensificará a fiscalização na área em caráter educativo. De acordo com o superintendente Fabrizzio Muller, a medida deve melhorar a fluidez no tráfego da região

Em caso de descumprimento, o motorista será multado e o veículo rebocado, de acordo com as regras do Código Brasileiro de Trânsito. Além da multa, o proprietário do veículo tem que pagar o valor do guincho e o número de dias que o carro fica no pátio da Transalvador.

Desde o início do ano, outras vias já passaram por ações semelhantes do órgão. Em janeiro, a orla Barra foi a primeira região a ter o estacionamento proibido. Em seguida, o lado direito da avenida Estados Unidos e a avenida Miguel Calmon também passaram pelo reordenamento.

