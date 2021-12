Transalvador não retira bloqueio e carro bate em gelo baiano

Uma mulher ficou ferida após o veículo em que estava colidir com um gelo baiano (bloco de concreto) na Baixa do Fiscal nesta segunda-feira, 10, por volta de 6h30. O equipamento estava no meio da via.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), o gelo baiano é colocado durante o fim de semana por conta da Feira do Rolo, mas deve ser retirado após o evento.

Uma equipe do órgão de trânsito foi enviada para a Baixa do Fiscal nesta manhã, mas quando chegou no local o acidente já tinha acontecido.

