Transalvador multa 143 veículos estacionados na Av. Paralela

Cerca de 143 veículos foram multados na noite desta segunda-feira, 26, pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Segundo o órgão, os carros estavam estacionados irregularmente no canteiro central da Avenida Luís Viana, conhecida como Paralela, nas imediações do Wet'n Wild, devido à realização do ensaio do Harmonia do Samba.

Guardadores irregulares retiraram as vias de notificação dos para-brisas e ameaçaram os agentes de trânsito, mas esta ação não impediu o registro da infração. O superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, fez questão de lembrar que a responsabilidade é do condutor. "O motorista tem a obrigação de saber onde estaciona o seu veículo e se o local é permitido", destacou.

