Transalvador muda trânsito na região da Festa da Conceição

A prefeitura vai montar um esquema especial para a festa de Nossa Senhora da Conceição neste domingo, 8. Dentre as operações, o trânsito será alterado para manter o ordenamento da festa, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

A Avenida Lafayete Coutinho (Contorno) está interditada até às 6h de domingo, 9. Além disso, a Ladeira da Conceição e toda a marginal da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Comércio, também estão bloqueadas.

A opção para quem necessita trafegar pelo bairro com destino à Contorno, é seguir pelo Campo Grande pela Ladeira da Montanha. Quem segue no Vale do Canela em direção ao Comércio, pode utilizar a Avenida Joana Angélica, Dique do Tororó e Vale de Nazaré.

Durante todo o domingo, a Transalvador vai monitorar o trânsito na região para evitar transtornos, tantos aos fiéis, quanto aos motoristas e transeuntes.

Os festejos este ano terão como tema "Virgem Maria, peregrina da Fé". A Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, será sede de missas às 5h, 6h e 7h. Já às 9h, será realizada uma missa solene, dirigida pelo arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger.

Os fieis participam de outras celebrações às 12h, 14h, 15h30 e 18h.

