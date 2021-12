Transalvador lança sistema para registro online de acidentes

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) passa a realizar nesta quarta-feira, 1º, o registro de acidentes sem vítimas através da internet. O acesso ao Sistema Online de Registro de Acidentes de Trânsito (Sorat) se dá através do site da Transalvador.

Para registrar o acidente, basta preencher o formulário com informações como dados pessoais, detalhes do acidente e condições da via, além de informações sobre outros motoristas envolvidos e testemunhas. Após o preenchimento, o sistema emite o número do protocolo e habilita a impressão do registro. As operadoras de seguro podem acessar o cadastro feito pelo segurado através do protocolo gerado.

No site, o órgão de trânsito alerta que prestar informação falsa é crime previsto no artigo 340 do Código Penal Brasileiro, ficando sujeito o autor à pena de detenção, de um a seis meses, ou multa.

