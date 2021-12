Transalvador interdita tráfego em via da Av. Contorno

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) interditou novamente o tráfego de veículo na Avenida Lafayete Coutinho (Contorno) na manhã desta segunda-feira, 15. Com o bloqueio, a via no sentido Canela passa a funcionar em mão dupla.

De acordo com informações do órgão municipal, a orientação partiu da da Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec) e Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Em nota, a Transalvador explicou que a medida foi necessária "porque estudos indicaram a necessidade de interdição quando as chuvas atingissem 15mm em 24 horas, o que pode provocar novos deslizamentos de terra na encosta que fica na altura do restaurante Amado".

A alteração no trânsito deve permanecer até que a Defesa Civil de Salvador (Codesal) avalie o local e ateste a segurança dos motoristas.

