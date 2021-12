Transalvador inicia Operação Verão 2015

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) iniciou, neste sábado, a Operação Verão 2015. O objetivo é melhorar a fluidez no trânsito, diante do aumento da circulação de veículos por conta da estação mais quente do ano.

Com foco na orla, a fiscalização será intensificada. A Transalvador informou que vai utilizar cones para canalizar o fluxo de veículos e "impedir a obstrução do tráfego em trechos críticos ou em áreas normalmente congestionadas, como São Tomé de Paripe e Tubarão, av. Paralela (acesso a alameda Praia Barra dos Coqueiros), Stella Maris (rua Capitão Melo) e Itapuã (largos da Ladeira do Abaeté e da Sereia)".

Será feita também uma reprogramação do tempo dos semáforos entre Itapuã e Armação. "O nosso foco é, basicamente, mobilidade e redução de atropelos e acidentes graves", destacou o diretor de trânsito, Marcelo Correia.

"Haverá operação tanto no subúrbio quanto na faixa litorânea, da Barra a Itapuã. Os pontos considerados críticos estão sendo favorecidos", acrescentou o superintendente do órgão municipal, Fabrizzio Muller.

Blitzes

Equipes da Transalvador atuarão para recolher veículos estacionados sobre os canteiros, ciclovias e passeios, para que os pedestres e ciclistas não sejam prejudicados por estacionamento irregular.

Além disso, dois postos de fiscalização de velocidade serão implantados (a localização não foi divulgada) e as blitzes de alcoolemia terão frequência diária, no corredor da orla e na Paralela.

