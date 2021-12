Transalvador indica vias que motorista deve evitar

A Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Salvador encaminhou nota com as vias que a Transalvador recomenda aos motoristas evitar. Confira a lista:

Avenida Luiz Maria, na Baixa do Fiscal, porque está em obras de drenagem.

Alternativa: Largo do Tanque, Rua Nilo Peçanha.

BR-324, por conta do asfalto que cedeu na região do Porto Seco Pirajá.

Alternativa: Seguir Av. Suburbana até Paripe ou Periperi, pegar a Estrada do Derba para chegar à BR, saindo em Águas Claras. Ou pegar a Luiz Viana Filho (Paralela), depois Cia-Aeroporto, lembrando que esta via é pedagiada.

Avenida General Graça Lessa (Ogunjá), que está sobrecarregada devido à interdição no Dique do Tororó

Alternativa: Pegar ACM, depois Juracy Magalhães, e, quem precisar ir para os Barris-Lapa, deve se dirigir ao Vale de Nazaré e o Centro da Cidade.

Dique do Tororó, por conta da interdição temporária em função da Copa das Confederações.

Alternativa1: Bonocô - Comércio - Centro.

