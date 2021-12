Transalvador garante frota máxima de ônibus nos dias do Enem

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) informou, nesta quarta-feira, 23, que preparou uma operação especial de trânsito e transporte para os dias de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As provas serão aplicadas neste sábado, 26, e no domingo, 27.

De acordo com o órgão de trânsito, as empresas de ônibus trabalharão com a frota máxima de 120 linhas e 928 veículos coletivos.

Além disso, em zonas que propiciem a concentração de pessoas e veículos, assim como nos principais corredores viários da cidade, 110 agentes vão trabalhar a fim de facilitar a circulação.

