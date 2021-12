Transalvador faz plantão de cadastro para vagas especiais

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) realiza plantão especial para cadastramento de idosos (acima de 60 anos) e pessoas com deficiência (PCD) e/ou mobilidade reduzida. O horário de funcionamento passa a ser das 8h às 17h, durante os finais de semana de dezembro. O cadastro dá direito à credencial que garante o uso das vagas especiais de estacionamento.

Os interessados devem comparecer à sede da Transalvador, na avenida Vale dos Barris, 501, munidos dos originais do RG com CPF ou Carteira de Habilitação, além de comprovante de residência. As pessoas com mobilidade reduzida devem levar também atestado ou relatório médico que comprove o estado de saúde, com no mínimo um ano de emissão.

De acordo com a Tranasalvador, desde 2013 já foram credenciados 23.774 idosos e 1.871 pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. Além do cadastro na sede, o órgão também promove acções de credenciamento em shoppings e lojas de Salvador.

