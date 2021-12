Transalvador diz que radar na Madeireira Brotas é de ônibus

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) esclareceu nesta sexta-feira, 21, os boatos que têm sido espalhados por meio do Whatsapp sobre a fiscalização eletrônica na avenida Tancredo Neves. De acordo com o órgão, de fato foi instalado um radar na região da Madeireira Brotas, mas o mesmo está localizado na Via Exclusiva de Ônibus.

As mensagens de Whatsapp davam conta de que o limite de velocidade para toda a via passaria a ser de 40km/h, o mesmo das faixas exclusivas, o que foi desmentido pela Transalvador. O limite de velocidade na avenida Tancredo Neves é 70km/h.

O órgão de trânsito esclareceu ainda que o objetivo principal do equipamento é fiscalizar os coletivos, mas também fará o controle e a fiscalização dos demais veículos que entram de forma indevida na faixa exclusiva.

