Transalvador disciplina tráfego no Comércio

A ação da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) para regularizar e disciplinar o estacionamento no bairro do Comércio dividiu opiniões.

A ação, iniciada na manhã desta segunda-feira, 28, chegou a um dos pontos da cidade onde o estacionamento duplo persiste há anos. A Transalvador já adotou procedimento semelhante na Barra e também na Avenida Sete.

"Estou achando excelente. Antes, havia por aqui muitos flanelinhas que desrespeitavam as pessoas. E, agora, os pedestres também podem andar com maior facilidade", avaliou o administrador do Condomínio e Edifício Delta, Edmilson Afonso, na Rua da Grécia. A comerciante Tinéia Ferreira, que buscava uma vaga de estacionamento na Avenida Estados Unidos disse não ter gostado da ação. "É ruim esta situação. Para conseguir um local para estacionar é um sacrifício horrível", disse.

Ordenamento - As queixas foram maiores entre os guardadores de carro que trabalham nas ruas em que foi proibido estacionar. "O prefeito quis resolver uma situação e vai tirar o emprego de muitas pessoas", reclamou um dos flanelinhas que atuava na Rua da Grécia e que não quis se identificar.

Para a realização da ação, agentes da Transalvador espalharam cones nas ruas Miguel Calmon e da Grécia e nas avenidas Estados Unidos e da França. Os cones indicam os locais onde está proibido o estacionamento.

Agentes da Transalvador também passaram a orientar os condutores a não parar nos lugares onde foram colocadas placas com a informação sobre a proibição de deixar os carros.

"Muitas pessoas passam agradecendo, principalmente os pedestres. Os poucos que passam reclamando geralmente são motoristas que não encontram lugar onde estacionar", relatou o agente Artur, da Transalvador, que organizava o fluxo de veículos na Rua da Grécia.

A Transalvador divulgou à noite uma nota com um balanço da operação. Os números se referem apenas às ruas que foram alvo da ação. Houve apenas uma remoção e seis notificações de multa por parada irregular. Já o balanço que envolve outras ruas do bairro tem um número bem maior de infrações. Foram 31 notificações e três remoções de veículos para o pátio da Transalvador.

Aviso - Para o superintendente de Trânsito e Transporte de Salvador, Fabrizzio Muller, o pequeno número de infrações é um indicador positivo. "Fizemos a divulgação pela imprensa que iríamos começar a intensificar a fiscalização no Comércio, nesta segunda-feira (ontem), e a resposta dos motoristas foi a melhor possível", disse.

"Foram poucos os que teimaram em desrespeitar as normas de trânsito. Nosso objetivo não é multar, mas dar maior fluidez ao tráfego da região, o que favorece a todos", acrescentou o superintendente Fabrizzio Muller.

Mudança de rota - A proibição de estacionamento nas vias que foram alvo da ação da Transalvador aumentou a procura por vagas em outras áreas do Comércio, como a Rua Portugal e a Praça Conde dos Arcos.

"Está faltando é ampliar a área de estacionamento e não diminuí-la", reclama Antônio Pereira, 61 anos, que trabalha na Rua Portugal. "Antes das 7h30 de hoje (ontem), todas as vagas já estavam ocupadas aqui", contou o guardador.

