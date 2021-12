Transalvador desativa ponto após queixa de moradores

Após reclamações de moradores da rua Djalma Ramos, no bairro da Graça, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) suspendeu o ponto de parada para embarque e desembarque de veículos de aplicativos na via que causou congestionamento por conta do intenso fluxo de carros no primeiro dia oficial de desfile, até o início da tarde de sexta-feira, 21, quando o ponto foi desativado.

De acordo com nota divulgada pelo órgão, a via não suportou quantidade de veículos, além do comportamento de muitos motoristas de aplicativos que ficavam estacionados no local ou parados em fila dupla ao invés de só utilizar o espaço para embarque e desembarque.

Ainda segundo a Transalvador, assim como em anos anteriores, o acesso à rua Djalma Ramos volta a ser exclusivo para moradores credenciados.

Moradores contaram que ouviram de um dos prepostos da Transalvador que a rua Djalma Ramos estava sendo utilizada, a partir das 15h, como corredor exclusivo para os motoristas de aplicativos e que para acessar a via, os moradores tinham que entrar pelo portal de acesso na Rua Martagão Gesteira.

O administrador de empresas Albano Frederico Junior, 58 anos, morador da rua Djalma Ramos, contou que a via estava como mão única, no sentido Manuel Barreto/Centenário, o que dificultou o acesso e que a noite de quinta-feira foi desesperadora. “Mesmo entrando pela rua Martagão Gesteira não conseguíamos fazer o retorno para entrar na rua em que moramos, pois, a quantidade de carro que estava descendo do acesso não permitia e a rua ainda estava com sentido único”, explicou.

Segundo os denunciantes, a decisão de transformar a rua em mão única e ponto de desembarque e embarque dos motoristas de aplicativos foi de forma unilateral. “Essa situação nos trouxe a consequência de castrar do nosso direito de ir vir”, alegou.

“Me sinto aliviada agora que esse pandemônio passou”, frisou a professora universitária aposentada Cristiane Maria Cruz, 59 anos, após a solução trazida pela Transalvador.

