Transalvador credencia veículos de moradores da Barra

Os motoristas que residem nas ruas Almirante Marques de Leão, Afonso Celso e Barão de Sergy (áreas da Zona Verde) na Barra já podem realizar o credenciamento de veículos através do site da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador). Será liberada uma credencial por imóvel, emitida gratuitamente.

Segundo a Transalvador, após o preenchimento do pedido online, o morador deve aguardar um dia útil e comparecer à sede do órgão, no Vale dos Barris. Para recolher a credencial devem ser apresentados o Requerimento da Credencial de Estacionamento, o Termo de Compromisso sobre as condições de uso, cópia e original atualizados do comprovante do IPTU, cópia e original de documento de identificação oficial que contenha o CPF do requerente e cópia do Certificado de Registro e Licenciamento Anual (CRVL) atual do veículo, que deve estar em nome de quem solicitou o credenciamento.

Caso o proprietário do veículo não seja dono do imóvel, deve apresentar também o contrato de locação (original e cópia) ou procuração com firma reconhecida autorizando o recebimento da credencial. A Zona Verde é gratuita e destinada a pessoas que residem na via, mas cujo imóvel não possui garagem. O funcionamento será diário, com duração de 24 horas nas ruas Marques de Leão e Barão de Sergy, e das 19h às 7h do dia seguinte na Rua Afonso Celso.

A Transalvador também realiza o credenciamento de veículos em imóveis com garagem localizados no trecho entre a avenida Princesa Isabel e a rua Barão de Itapuã, além da avenida Oceânica, entre o Edifício Oceania e o Barra Center. O credenciamento deve ser feito apenas pelo síndico, gestor ou administrador do imóvel (apartamentos), ou do proprietário e inquilino (casas), também através do site. É necessário entregar a cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos).

Por causa das mudanças no trânsito da orla da Barra, não será permitida nesses locais a circulação de veículos que não estiverem no sistema de controle de acesso da Transalvador. Quem descumprir a norma está sujeito a multa gravíssima, no valor de R$ 191,54, perda de sete pontos na carteira de habilitação, além de apreensão e remoção do veículo, ainda de acordo com o órgão de trânsito.

