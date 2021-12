Transalvador altera trânsito por conta da Festa da Conceição

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) informou nesta quinta-feira, 5, que fará alteração no trânsito no centro da cidade por conta das comemorações ao dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira oficial da Bahia, no domingo, 8.

A partir das 19h do sábado, 7, até 6h da segunda-feira, 9, o órgão vai interditar a Avenida Lafayete Coutinho (Contorno), a Ladeira da Conceição, e também toda a via marginal da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio.

Para quem segue no Comércio, destino Contorno, o Campo Grande será a opção, através da Ladeira da Montanha. Já para quem segue no Vale do Canela em direção ao Comércio, tem como alternativa a Avenida Joana Angélica, Dique do Tororó e Vale de Nazaré.

A Transalvador também informou que vai atuar no monitoramento do trânsito durante no domingo.

No dia da festa, que tem como tema este ano "Virgem Maria, peregrina da Fé", haverá missas na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, às 5h, 6h e 7h. Já às 9h será realizada uma Missa Solene, presidida pelo arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Os devotos participam, ainda, de celebrações às 12h, 14h, 15h30 e 18h.

