Transalvador altera trânsito para festa de Santa Luzia

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) fará mudanças no trânsito em Salvador, nesta sexta-feira, 13, em decorrência dos festejos em louvor à Santa Luzia, protetora dos olhos, que acontece na Paróquia Nossa Senhora do Pilar, no bairro do Comércio.

Será realizada a procissão da Matriz de Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia até a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, com retorno para a Matriz.

Por conta disso, a Transalvador vai interditar progressivamente o tráfego de veículos, a partir das 11h, nas ruas do Pilar (saída em frente à Paróquia), Alfredo H. Azevedo e da Suécia; Avenida da França; Praça Visconde de Cayru; Avenida Lafayette Coutinho (Contorno); Retorno; Rua da Conceição da Praia; Praça Visconde de Cayru; Rua da Bélgica; avenidas Estados Unidos e Frederico Pontes; Travessa e Rua do Pilar (chegada em frente à Paróquia).

Os moradores têm acesso assegurado aos locais, mediante apresentação de comprovante de endereço.

adblock ativo