Transalvador altera trânsito no Comércio neste domingo

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) fará alterações no trânsito da região do Comércio neste domingo, 1º de março, das 5h às 14h, devido à realização da 1ª etapa do Campeonato Baiano de Thiathlon.

O tráfego de veículos será interditado na avenida Lafayete Coutinho (Contorno), sentido Vale do Canela, entre a praça Visconde de Cayru e o Solar do Unhão, além de um desvio também na Av. Lafayete, sentido Mares (em frente ao 2º Distrito Naval), para a rua Conceição da Praia.

Veículos que transitarem da Av. da França com destino à Av. Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela) terão oito opções de vias: Av. da França (pista da esquerda), praça da Inglaterra, rua Pinto Martins, ladeira da Montanha, rua Carlos Gomes, Av. Sete de Setembro, Largo do Campo Grande e Av. Reitor Miguel Calmon.

A Transalvador reitera que será assegurado o acesso para quem mora próximo às vias interditadas, mediante comprovação de endereço (contas de telefone, água e energia elétrica).

