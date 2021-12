Transalvador altera trânsito no Carmo para Festival do Samba

O trânsito no bairro do Santo Antônio Além do Carmo será alterado a partir desta sexta-feira, 29, até o domingo, 1º, devido ao Festival do Samba que acontece no local nesse período. O festival reunirá grandes nomes do samba como Elza Soares e Paulinho da Viola para celebrar o dia nacional do ritmo, comemorado em 2 de dezembro.

Durante os três dias de festa, a Transalvador vai alterar o trânsito na região, interditando o tráfego de veículos das 19h até a primeira hora da madrugada dos dias 29 e 30 e a partir das 12h às 19h do dia 1º na Rua do Baluarte, Largo de Santo Antônio Além do Carmo, Rua Direita de Santo Antônio (trecho compreendido entre o Largo de Santo Antônio Além do Carmo e a Ladeira do Boqueirão), Rua dos Carvões, Rua dos Ossos, Travessa dos Perdões e na Travessa Bahia. Os moradores da região devem apresentar comprovante de endereço para ter acesso às suas residências.

A prefeitura informa que a Guarda Municipal também estará presente, dando apoio à Transalvador e fazendo a segurança do público.

Veja mapa do local:



