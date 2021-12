Transalvador abre inscrições para curso gratuito de pilotagem segura

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai promover gratuitamente, em maio, um curso de atualização em pilotagem segura para mototaxistas e motofretistas profissionais. As inscrições começam a partir da terça-feira, 6, e vão até o dia 20 de abril no site do órgão e os motociclistas terão direito a certificado.

Conforme a Transalvador, o curso será dividido em dois módulos, com aulas teóricas e práticas. Na primeira etapa, os encontros, que começarão a partir do dia 3 de maio, serão virtuais com duração de quatro horas. Devido a pandemia, as aulas práticas começarão em data posteriormente definida.

Nos encontros virtuais serão discutidos comportamentos adequados na direção e segurança viária, dados estatísticos de acidentes com motociclistas, técnicas de pilotagem segura, manutenção preventiva e importância dos equipamentos de proteção.

adblock ativo