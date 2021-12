Tráfego sofre alterações durante Semana Santa em Salvador

Para a realização de procissões na capital baiana durante a Semana Santa, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) irá interditar vias do Centro Histórico e do bairro da Boca do Rio nesta sexta-feira, 14, e no sábado, 15, respectivamente.

No Centro Histórico, a mudança é em decorrência da Procissão do Senhor Morto, na sexta. Para garantir a segurança dos participantes, o tráfego de veículos será progressivamente interditado a partir das 15h, no Largo do Carmo, Rua Ribeiro dos Santos / Rua do Passo, Ladeira do Pelourinho, Terreiro de Jesus, Praça da Sé, Rua da Misericórdia, Rua José Gonçalves, Rua da Ajuda e Rua Chile, retornando pela Rua da Misericórdia, Praça da Sé, Largo do Terreiro de Jesus, Rua Gregório de Matos, Ladeira do Pelourinho e Ladeira do Carmo. O estacionamento e a circulação de veículos serão proibidos na Rua do Carmo (a partir do Largo da Cruz do Pascoal) e no Largo do Carmo, entre 12h e 18h.

No sábado, às 23h, a mudança acontece durante a passagem da Procissão Sábado de Aleluia. O fluxo também será progressivamente interditado em uma faixa das seguintes vias da Boca do Rio: Rua Abelardo Andrade de Carvalho, Rua Clemente Mariani, Rua Emiliano Galiza, Rua Hélio Machado, Rua Desembargador Lineu Lapa Barreto, Rua Antônio da Silva Coelho, Rua Luísa Marrin e Rua Simões Filho, retornando à Rua Abelardo Andrade de Carvalho.

adblock ativo