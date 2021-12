Tráfego será interditado na Pituba e no Comércio no sábado

Motoristas devem ficar atentos à interdição que será feita no tráfego de veículos neste sábado, 2, nos bairros da Pituba e do Comércio.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), na Pituba o tráfego será interditado em virtude do evento Palestra e Adestramento. A interdição será feita das 15h30 às 18h , na Rua Paraná (trecho compreendido entre a Av. Manoel Dias da Silva e a Av. Octávio Mangabeira).

Já no Comércio, a interdição será entre 19h e 0h, na Av. da França, na pista da esquerda - trecho em frente ao Hospital Naval de Salvador, por conta da realização da Festa Folclórica Regional (evento do Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador / Marinha do Brasil).

As pessoas que moram no trecho afetado terão acesso garantido a partir da apresentação do comprovante de residência (contas de telefone, água, e energia elétrica, entre outros).

