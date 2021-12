Tráfego será interditado na Av. Paralela por 2 madrugadas

O trânsito na Avenida Luiz Viana Filho (Paralela) será interditado, no sentido Aeroporto, da meia-noite desta terça-feira, 17, às 5h de quarta, 18, e, novamente, de meia-noite desta quarta-feira, 18 às 5h de quinta-feira, 19, somente no trecho do antigo Posto 1.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), a interdição é por conta da instalação de uma viga que servirá à construção do Viaduto do Imbuí.

O órgão informa que a alternativa para quem desejar seguir pela via é entrar no Imbuí, fazer a volta na praça principal e retornar à Av. Paralela pela saída convencional do bairro.

