Tráfego será alterado no Rio Vermelho para Festa de Iemanjá

O tráfego será alterado no Rio Vermelho entre 4h de segunda-feira, 2, e 6h de terça, 3, por conta da Festa de Iemanjá.

Durante este período, o trânsito e estacionamento de veículos serão proibidos na Rua da Paciência, Travessa Prudente de Moraes, Largo de Santana, Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis, Rua Almerinda Dutra, Rua João Gomes, Rua Conselheiro Pedro Luiz, Largo da Mariquita, segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Também será proibida a circulação de trios elétricos e carros de som na festa. Haverá desvio do tráfego nas avenidas Oceânica, à altura da Rua da Paciência, na interseção com a Rua Eurycles de Mattos, e Cardeal da Silva, à altura da Rua Almirante Barroso, além das ruas Oswaldo Cruz, na interseção com a avenida Juracy Magalhães Júnior, e Conselheiro Pedro Luiz, à altura do retorno para a avenida Vasco da Gama.

Estarão com sentido duplo de tráfego (mão dupla) as vias Rua Marquês de Monte Santo, no trecho compreendido entre a Rua Doutor Antônio Queiroz Muniz e a Rua Odilon Santos; Rua Odilon Santos, no trecho compreendido entre a Rua Marquês de Monte Santo; e a Rua Monte Conselho.

Além destas modificações, 13 barreiras fixas serão estabelecidas nas ruas Conselheiro Pedro Luiz, Canavieiras; Vieira Lopes, Almirante Barroso; Lídio de Mesquita; Rua Oswaldo Cruz, Av. Juracy Magalhães Júnior; João Gomes; Ilhéus; Av. Cardeal da Silva, José Tabuada Vidal; Cardeal da Silva, Marquês de Monte Santo, Odilon Santos, além das Travessas: Prudente de Moraes, Basílio de Magalhães e Praça Brigadeiro Faria Rocha.

O acesso dos moradores às regiões bloqueadas será permitido com a apresentação do comprovante de residência (documento do veículo ou contas de telefone, água e energia elétrica).

