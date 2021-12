Tráfego no Santo Antônio Além do Carmo é alterado nesta semana

O tráfego no bairro Santo Antônio Além do Carmo será alterado nos dias 14, 15 e 17 de março, decorrente do XV Festival Internacional de Artistas de Rua, evento que reúne artistas de rua e contém apresentações musicais, de poesia, dança e outras ações.

Nesta quinta-feira, 14, e sexta-feira, 15, será proibido estacionar veículos, das 12h às 22h, no Largo do Santo Antônio Além do Carmo. Também terá interdição do tráfego de veículos, das 17h às 22h, nas vias de acesso ao Largo, são elas: Ladeira do Baluarte, rua Direita de Santo Antônio (trecho que fica entre o Largo de Santo Antônio Além do Carmo e Ladeira do Boqueirão), rua dos Carvões, rua dos Ossos, Travessa dos Perdões e Travessa Bahia.

No domingo, 17, o estacionamento de veículos ficará proibido, das 12h às 22h, na rua da Penha, na Ribeira (trecho do final de linha), onde também será proibido o tráfego, entre 17h e 22h.

