Tráfego no Engenho Velho de Brotas será alterado a partir desta sexta-feira

O tráfego de veículos será alterado na região do Engenho Velho de Brotas, próximo ao Dique do Tororó, em Salvador, de forma permanente a partir desta sexta-feira, 23. Após solicitações da comunidade local, a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) optou por fazer alterações na região, com o objetivo de promover maior mobilidade.

A rua Brígida do Vale, que era mão dupla, passará a ter sentido único em direção ao centro do bairro, até o encontro com a rua Pedro Machado. Também não será mais permitido estacionar nos dois lados da via. Para chegar ao Dique do Tororó, o condutor deverá acessar a rua Pedro Machado, e terá a opção de entrar na rua Antônio Costa, à direta, ou seguir pela rua Chile da Capelinha, para então descer a ladeira da União. Já aqueles que estão no Dique e desejam acessar o Engenho Velho, deverão entrar na rua Reis Príncipe, e seguir pela rua Brígida do Vale. Já a rua Almirante Alves Câmara continuará com sentido duplo entre as ruas Manoel Faustino e Maria Felipa, e terá sentido único num pequeno trecho antes da intersecção com a rua Manoel Faustino.

Faixas comunicando sobre as mudanças de tráfego foram instaladas por toda a região afetada pelas mudanças desde o início do mês. A sinalização também passou por melhorias e, durante os primeiros dias de mudança, agentes de trânsito estarão no local para orientar os condutores.

Confira o projeto:

Projeto de trânsito do bairro Engenho Velho de Brotas

