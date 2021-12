Tráfego no Centro Histórico é interditado para gravação de novela

A gravação da novela Segundo Sol vai causar a interdição do fluxo de veículos nesta sexta-feira, 4, no entorno do largo do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador.

O estacionamento será proibido entre a 0h e 13h, nas proximidades do largo, e até as 19h, na rua Direita de Santo Antônio Além do Carmo, entre as casas 405 e 471.

Já a interdição para o fluxo de carros será bloqueado na rua Direita de Santo Antônio, entre a travessa José Bahia e o largo de Santo Antônio, das 15h30 às 17h. A situação semelhante também ocorrerá na travessa José Bahia, das 17h às 18h30, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

De acordo com o órgão, houve intervenções no trânsito também nesta quinta, 3, nos dois sentidos da ladeira do Boqueirão, em frente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nesta localidade, foi proibido o estacionamento entre as 0h e 9h.

