Está liberado desde a madrugada desta quarta-feira, 7, o trânsito nas seis novas rotas da 2ª etapa da Linha Vermelha (Sistema Viário da BR-Água Claras), em Salvador [confira abaixo os novos fluxos de tráfego].

A via que dá acesso ao bairro de Águas Claras e à BA-528 foi aberta em um dia de pouca circulação e movimento de veículos na região, por conta do feriado da Independência do Brasil, para permitir a adaptação dos motoristas.

A BR-Água Claras integra a futura avenida 29 de Março, que será responsável pela ligação entre a avenida Orlando Gomes - já duplicada - e a BR-324. O complexo viário foi inaugurado no último domingo, 4. A obra contou com investimento de R$ 50 milhões.

Da Redação Tráfego na segunda etapa da Linha Vermelha é liberado

